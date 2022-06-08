Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: 'Meydanı boş bırakmam'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da 11 Haziran günü yapılacak başkanlık seçimi merakla bekleniyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek, Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinden yapılması planlanan transferlere kadar dikkat çekici konulara değindi.
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, 11 Haziran'da yapılması planlanan seçimli genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Seçim hazırlığındaki TFF'ye de değinen Dursun Özbek, başkan olduğu takdirde Galatasaray'da yapmak istediği transfer hamlelerinden bahsetti.
MEYDANI BOŞ BIRAKMAM
16 Haziran'da yapılacak TFF seçimleri ve buna bağlı adaylık süreci ile ilgili tartışmalar için neler dersiniz?
"Öncelik hedefim değerli genel kurul üyelerimin güvenini ve desteğini almak. Bize görev verilmesi halinde ise meydanı öyle boş bırakmam. Ismarlama aday bekleyenlere de, tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere de pabuç bırakmam. Hele hele bu seçimi fırsat bilip şimdiden önümüzdeki sezon için yapılan psikolojik hamlelere hiç izin vermem. Bakın biz büyük bir futbol ailesiyiz ve bu ailenin sorunları ortaktır. Biz bu sorunları birlik olursak çözebiliriz ve önemli konularda ortak kararlar alabilirsek aileyi koruyabiliriz.
Bildiğiniz gibi ben eski bir Kulüpler Birliği başkanıyım. Hem de tüm kulüp başkanların teveccühü ile seçilmiş bir başkan olarak da birkaç cümle edeyim. Bu tür ciddi ve önemli konular aile içinde görüşülür. Muhakkak ki farklı görüşler de olur, tartışılır. Ama bu tartışmalar sonucu nihai bir karara varıldıktan sonra bu karar oy çokluğu ile bile olsa o artık hepimizin ortak kararıdır."
Seçildiğiniz takdirde futbol için transfer hazırlığınız nedir?
"Cumartesiden önce resmî birtakım söylemleri doğru bulmam. Ama tecrübeli bir başkan olarak boş durmadığımızı da tahmin edersiniz. Hele hele son şampiyonluklarımızı kazandıran kadroyu kuran biri olarak. Ana hedefimiz mevcut kadronun iskeletini koruyarak ilk 11 için 4 nokta transfer yapmak. Yaklaşık 10 oyuncu ile temas halindeyiz. Bunlardan 4'ünü kadromuza katmak istiyoruz."
Bazı oyuncular için transfer teklifleri olduğu söyleniyor. Başkan olduğunuz takdirde oyuncu satacak mısınız?
"Biz henüz görevde olmadığımız için böyle bir resmî teklif var mı bilemem. Ama benim bakış açım kadronun değerlerini korumak. Dolayısıyla satılık oyuncumuz da yok. Bunun istisnası oyuncunun gitmek istemesi ve teklif edilen değerin de kulübümüzün menfaatine olmasıdır."
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