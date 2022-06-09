Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: Transfer çalışmalarının büyük kısmını tamamladık

09 Haziran 2022 Perşembe, 14:55

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı camia için cumartesi günü çok önemli bir seçim olacağının altını çizen Özbek, “Bütün genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum; Galatasaray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçime katılmaları lazım. Yönetim kurullarının buna ihtiyacı var. Kuvvetli bir irade ile seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder ve daha iyi hizmet eder. İki tane aday var. Her iki aday da projelerini anlattı. Dolayısıyla genel kurul üyelerine adayların anlattıklarını, Galatasaray için yapacaklarını değerlendirip kimin projesi daha iyiyse, kim daha iyi hizmet edeceğini beyan ediyorsa onu seçmelerini tavsiye ediyorum. Eğer asıl olan Galatasaray diyorsak Galatasaray’ın menfaatleri ön plana çıkmalı” diye konuştu.

6 MİLYARLIK FON

Ekip olarak gayrimenkul ve dijital projelerinin olduğunu belirten Özbek, “Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Kemerburgaz ve spor salonunu yaptıktan sonra arta kalan para. Şu anki hesaplarımız öyle. Bu hesapları biz kendimiz de yapmıyoruz. Evet biz çalışıyoruz ama Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında oluşturduğumuz bu fonla önce Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL’lik borcumuzu ödeyeceğiz. Tabii o zaman bu borç 2.6 milyar olmayacak, devam edecek. 3 milyar civarında bekliyoruz. 9 milyardan 3 milyar ödediğimiz zaman Galatasaray’ın geleceğini rahat planlaması için 6 milyarlık bir fon oluşuyor. Bu fonu da çok dikkatli kullanarak Galatasaray’ın önümüzdeki 25-30 yılına taşımayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK”

Adaylık sürecinde transfer çalışmaları da yaptıklarını açıklayan Dursun Özbek, “Adaylık süreci bu manadaki çalışmalarımızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Geçtiğimiz sezondaki performansa bağlı olarak tespitlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet’in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Taraftarlarımız, camiamız rahat olsun. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık” şeklinde konuştu.

“30 SENEDEN BERİ YENİ BİR TESİS YAPILMAMIŞ”

Dursun Özbek, Galatasaray’ın yarışmacı bir takım olduğunu vurgulayarak, “Aynı zamanda yetiştirici bir takım olmak zorunda. Bizim projelerimiz de zaten altyapının hem yapılanması hem de tesisleşmesi yönünde. 30 seneden beri yeni bir tesis yapılmamış. Halbuki gelişen koşullarda altyapının da yeniden tesisleşmesi gerekiyor. Hem bu tesisleşme yapılacak hem de altyapının en verimli şekilde Galatasaray’a hizmet etmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Bunların hepsini bitirdik zaten. Şunu net söyleyebiliriz; Galatasaray yarışmacı bir takım, gençlerin de takıma adaptasyonu çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu iki proje beraber yürümek zorunda. Galatasaray’ın geleceğinin de burada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız, üyelerimiz müsterih olsunlar. Bu manada Galatasaray’ın geleceğini de en başarılı şekilde kuracağız” açıklamasını yaptı.

“BİRİNCİ HEDEFİMİZ GALATASARAY’DA SEVGİ İKLİMİ OLUŞTURMAK”

Özbek, birçok proje anlattıklarını dile getirerek, “Eğer Galatasaray’da barışı, birlikteliği, sevgi iklimini sağlayamazsak bu projelerin hiçbir hükmü yok. Hiçbir şekilde başarı gelmez. Neden biz birbirimizle kavgalı olalım, neden çekişme içinde olalım? Birinci hedefimiz Galatasaray’da sevgi iklimi oluşturmak. Çünkü başarıya giden yol bu iklim olmadan her zaman akamete uğrar, her zaman yarıda kalır. Önce küskünlerimiz varsa kendi içinde barışacak ve herkes artık birbirini sevecek. Buna Galatasaray’ın çok ihtiyacı var” dedi.

“BAZILARI MEYDANI BOŞ BULDU”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun seçim sürecini de değerlendiren Dursun Özbek, “Şu anda dikkatle izliyoruz. Futbol Federasyonu için ortada kavgalar var. Tabii bazıları meydanı boş buldu. Psikolojik üstünlüğü ele almak için federasyonu, kurulları dizayn etmeye çalışıyorlar. Böyle bir dünya yok! Biz geliyoruz. Eğer genel kurul bize görev verirse öyle boş meydanda dolaşma durumu yok. Yakından izliyoruz” diye konuştu.

AMATÖR BRANŞLAR İÇİN BASKETBOL ÖRNEĞİ

Özbek, “Amatör branşlara yaklaşımınız nasıl olacak?” sorusuna ise, “Amatör branşlarla ilgili çok güzel bir basketbol örneği var. Özellikle Burak Başkan’ın böyle bir yapılanmaya gitmesi çok önemliydi. Erden Timur da basketbolu aldı ve çok cüzi bir takamla, 2.6 milyon Euro’luk bir bütçeyle şampiyonluğa oynadı. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Bütün diğer branşlarda benzer yapılanmaya gideceğiz. Basketboldaki uygulama bizim için referanstır. Amatör branşların hepsinde benzer yapılanmayı kuracağız. Bunu yapan kişi de zaten Erden Bey, beraber çalışıyoruz. Bizim için çok kolay olacak” cevabını verdi.

“BİZ BUNU 2017’DE YAPTIK”

Sarı-kırmızılı camiaya ve taraftarlara seslenen Dursun Özbek şunları söyledi:

“Sevgiyi paylaştığın zaman hacmi büyüyor. Acıları bölüştüğün zaman da acılar hafifliyor. Onun için taraftarlara bir tek sözüm var; evet biz kötü bir sezon geçirdik. Gelecek sezonun anlamı büyük. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ulu Önder Atatürk’ün bize gösterdiği yolda 100 yıl yürümüşüz. Bu sezon Galatasaray en başarılı takım olmak zorunda! Gereken çalışmaları yapıyoruz. Genel kurul eğer bizi seçerse taraftarların da memnun olacağı bir çalışma yapacağız. Biz bunu 2017’de yaptık. 2017-2018 sezonunda takımı arkadaşlarımla ben kurdum. O kadro 2 sene şampiyon oldu. Biri kaleci olmak üzere 10 tane transfer yaptık. 9 kişi ilk 11 oynadı. Bu bizim referansımız. Biz bu işi daha önce yaptığımıza göre bu sene de yapacağız. Ama hiçbir zaman büyük paralar harcayarak değil. Artık önümüzde bir basketbol örneği var. Orada da bir şeyi ispatladık. Bu işin içine sevgiyi katmak lazım. Bu işi sevgi ile yaptığın zaman basketboldaki sonuç ortaya çıkıyor. Futbolda da taraftarlarımızı çok memnun edecek gelişmelerimiz var. İnşallah seçildikten sonra da bunları kendilerine anlatacağız.”

Özbek, son olarak Galatasaray’ın her sezonda şampiyonluğa oynamak zorunda olduğunu vurgulayarak, “Kimliği ve tarihi itibarıyla böyle bir amaçtan kopması mümkün değildir. Onun için biz şu anda çalışıyoruz. Bütün genel kurul üyelerini seçime bekliyorum. Herkes seçime gelsin” ifadelerini kullandı.