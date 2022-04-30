Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Toplantının alelacele yapılmasını doğru bulmuyoruz'
Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu, İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurula tedbir kararı almasının ardından Galatasaray Lisesi'nde toplanmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısına neden katılmadığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nde hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantı kararı almasının ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ın kurula katılmaması dikkati çekti.
Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’na katılmamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:
“Divan başkanımız dün kendi riyaseti ile ertesi gün için bir olağanüstü divan toplantısı organize etmeye karar verdi ve bize bildirdi.
Biz toplantının gerek duyurulması gerekse organizasyonu için tüm gerekenleri yaptık. Fakat alelacele ve bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz.
Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi. Bugüne kadar yapılan her toplantıya bizzat katıldım.”
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