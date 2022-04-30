Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: 'Burak Elmas'ın başkanlığı 10:00'da sona ermiştir!'
İstinaf Mahkemesi'nin bugün yapılması planlanan seçimli genel kurula tedbir koymasının ardından sarı-kırmızılı camia, Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Burak Elmas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray'da bugün yapılması beklenen seçimli genel kurulun iptalinin ardından Galatasaray üyeleri ve Galatasaray divan kurulu üyeleri Galatasaray lisesinin bahçesinde toplandı.
Başkan adaylarından Metin Öztürk mevcut başkan Burak Elmas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:
"Bugün itibarıyla Galatasaray'ın bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibarıyla Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Mevcut başkan Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır! Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetimizle toplantıları katılıyoruz ve 3. haftadır Burak Elmas bize hep birilerinin bizlerle oynadığını söylüyordu. Başkanın gizli bir ajandası var bizlerin başkanı değildir artık. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Kendisini başkan olarak kabul etmiyoruz."
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