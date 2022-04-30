Son Dakika: Galatasaray Divan Kurulu kararını verdi!

30 Nisan 2022 Cumartesi, 12:50

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, seçim konusunda kararını verdi.

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda, oy birliğiyle mevcut yönetime seçimli genel kurula gitme yönünde tavsiye kararı alındı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray’da bugün yapılması gereken seçim, bir kulüp üyesinin başvurusu sonrası istinaf mahkemesinin koyduğu tedbir kararıyla iptal edilmişti. Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk bir görüşme yaparak seçimli genel kurul konusunda fikir birliğine varıldığını açıklamıştı.

Divan Kurulu ise olağanüstü toplantı kararı alarak Galatasaray Lisesi'nde seçimli genel kurulu tartışmak üzere bir araya gelmişti.