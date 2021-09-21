Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Alanyaspor yenilgisiyle ilgili açıklama
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi.
İşte o açıklamalar:
"Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir."
Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasarayımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır."
"Bu, tüm Galatasaray camiası adına verdiğimiz bir mücadele ve ancak birlikte başarıyla tamamlayabileceğimiz bir yolculuktur. Bu mücadelede camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissetirmesi çok önemlidir."
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