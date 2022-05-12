Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Eşref Hamamcıoğlu'na sert cevap
Galatasaray'da büyük krize neden olan seçim öncesi Burak Elmas'a eleştiriler getiren Eşref Hamamcıoğlu'na Elmas'tan sert bir yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun "Yönetimin eylemlerinden kaygılar duyuyorum" açıklamasına sert cevap verdi.
''KAYGI DUYUYORUZ''
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sürekli ertelemeler sonucunda, 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
''HER ŞEYİ ANLATACAĞIM''
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hamamcıoğlu'nu sert bir dille yanıtladı.
Elmas, "Dün yaptığımız yönetim kurulu toplantısında seçim tarihine kadar hiçbir şubede transfer yapmama kararı aldığımız bilinmesine rağmen üstü kapalı ithamlar yapılması ne kadar doğru karar aldığımızı göstermektedir. Seçim sürecinde yaşanan her şeyi, her konuyu açık ve net şekilde basın toplantısı düzenleyerek Galatasaraylılarla ve kamuoyu ile paylaşacağım" diye konuştu.
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