Frutti Extra Bursaspor finalde kaybetti
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Frutti Extra Bursaspor, 7DAYS EuroCup'ta şampiyonluk için Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. İtalyan rakibine 80-67 yenilen Frutti Extra Bursaspor, turnuvayı ikinci tamamladı.
EuroCup'ta B Grubu'nu 7. tamamladıktan sonra eleme turlarında sırasıyla Partizan, Cedevita Olimpija ve BC Andorra'yı eleyerek turnuvada finale yükselme başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda çıktığı finalde Virtus Bologna'ya 80-67 ile kaybetti ve turnuvayı 2. tamamladı.
Virtus Bologna'da Milos Teodosic 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Frutti Extra Bursaspor'da ise David Dudzinski 14 sayı ile oynadı.
Virtus Bologna böylelikle önümüzdeki sezon THY Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.
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