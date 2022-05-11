Frutti Extra Bursaspor finalde kaybetti

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 23:38

EuroCup'ta B Grubu'nu 7. tamamladıktan sonra eleme turlarında sırasıyla Partizan, Cedevita Olimpija ve BC Andorra'yı eleyerek turnuvada finale yükselme başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda çıktığı finalde Virtus Bologna'ya 80-67 ile kaybetti ve turnuvayı 2. tamamladı.

Virtus Bologna'da Milos Teodosic 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Frutti Extra Bursaspor'da ise David Dudzinski 14 sayı ile oynadı.

Virtus Bologna böylelikle önümüzdeki sezon THY Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.