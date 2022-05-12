Trabzonspor'un yeni sezon için ilk transferi Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Oğuzhan Özyakup, bedelsiz gideceği Trabzonspor'la yıllık maaş konusunda el sıkıştı.
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor.
Sözcü'nün haberine göre bordo-mavililer, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile el sıkıştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda anlaşıldığı öğrenildi.
Bu transferin gerçekleşmesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.
AVCI'NIN ETKİSİ BÜYÜK
Abdullah Avcı'nın, Oğuzhan'ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği ifade edildi.
10 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.
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