Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Gelen oyuncular olacak'
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sigma Olomouc karşılaşması sonrası transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Özbek, “Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz” dedi.
Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
"GELEN OYUNCULAR OLACAK"
Özbek, “Özellikle ikinci yarı çok güzel oynadık. Oyuncularımı, hocamı, teknik kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Yunus da 1 gol 1 asist yaptı, onu da tebrik ediyorum. Aynı zamanda Avrupa’da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili ise Özbek, “Teknik kadroyla
beraber çalışıyoruz transfer konusunda. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor.
Giden oyuncularımız olacak, gelen oyuncular olacak. En iyisini yapmaya
çalışıyoruz. Sezona az kaldı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz” açıklamasında
bulundu.
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi
- 'Eşim, Tayyip Bey'i uyarıyordu...'
- Arıkan cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı