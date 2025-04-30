Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Murat Kurum ile Vedat Işıkhan'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Murat Kurum ile Vedat Işıkhan'a ziyaret
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:44

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ı makamlarında ziyaret etti" denildi.

Bakan Kurum, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyareti için teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu.

Bakan Işıkhan ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Birçok branşta ülkemize önemli başarılar getiren Galatasaray'a başarılar diliyorum. Spor kulüplerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #dursun özbek #Murat Kurum #Vedat Işıkhan #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi

Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi
PFDK'den Galatasaray'a ceza!

PFDK'den Galatasaray'a ceza!
Fransızlar duyurdu: Manchester City'nin gözü Galatasaraylı yıldızda!

Fransızlar duyurdu: Manchester City'nin gözü Galatasaraylı yıldızda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler