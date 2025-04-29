Fransızlar duyurdu: Manchester City'nin gözü Galatasaraylı yıldızda!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:56

Güncelleme: 29.04.2025 - 16:56

İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Manchester City, Pep Guardiola önderliğinde transfer çalışmalarına başlarken, gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin hem taktiksel, hem de yapısal olarak yeniden canlanmaya hazırlanırken, Foot Mercato'dan Gabriel Sara iddiası ortaya atıldı.

SARA İLE İLETİŞİME GEÇTİ İDDİASI

Transfer listesini hazırlamaya başlan Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden birinin Galatasaraylı Gabriel Sara olduğu öne sürüldü.

Gabriel Sara ve Manchester City ile ilgili çıkan haberde, İngiliz ekibnini yöneticilerinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun yakın çevresiyle iletişiem geçtiği vurgulandı.

41 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunun güçlendirmek için Gabriel Sara'nın transferini istediği belirtildi.

Galatasaray'ın 18 milyon Euro karşılışında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, bu sezon 41 resmi maçta 2 gol ve 8 assitlik performans sergiledi.