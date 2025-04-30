Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'in milli oyuncusu İlkin Aydın'ın ameliyat edildiği açıklandı.

Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:39

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.

4 HAFTA DİNLENECEK

İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek.

Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.


Etiketler: #İlkin Aydın #galatasaray #ameliyat

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