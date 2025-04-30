Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'in milli oyuncusu İlkin Aydın'ın ameliyat edildiği açıklandı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.
4 HAFTA DİNLENECEK
İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek.
Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Etiketler: #İlkin Aydın #galatasaray #ameliyat
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