Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri

23 Haziran 2022 Perşembe, 22:25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan Özbek, sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk hakkında konuştu.

Özbek, Okan Buruk için "Okan Galatasaray’ın evladı zaten. Geçmişte çok başarılı futbolculuk kariyeri oldu. Antrenörlük kariyeri de son derece başarılı şampiyonlukları var. Şimdi hizmet etme sırası Galatasaray’daydı. Ben kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olacağım. Galatasaray’da çok güzel günler yaşatacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum ve başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY’DA BAŞARILI OLMAK ONU DA ÇOK MUTLU EDECEKTİR"

Sarı-kırmızılıların başkanı, Buruk ile görüşüp onu tebrik ettiğini belirterek, "Bu hizmeti en iyi şekilde yapacağından emin olduğumu ve kendisine güvendiğimi söyledim. Aynı şekilde hem Yönetim Kurulumuzun, hem camiamızın hem de taraftarlarımızın kendisine güveninin tam olduğunu söyledim. O da çok istekli ve çok cesaretli. Galatasaray’da başarılı olmak onu da çok mutlu edecektir. İyi bir sezon geçireceğimizden eminim" dedi.

Özbek son olarak, Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteriyor. Burada üniversitemizdeyiz. Geçen hafta Lisemizde pilavımız vardı. Spor Kulübü altyapısından yetiştirdiği futbolcusuyla antrenörlük seviyesine kadar geliyor. Bu camiada ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Galatasaray büyük bir aile, büyük bir camia" ifadelerini kullandı.