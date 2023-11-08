Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında: İşte 'Cimbom'un Alman ekiplerine karşı karnesi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:37

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:37

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

ALMAN EKİPLERİYLE 32.MAÇ

Karşılaşma,Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 32. maç olacak.

"Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 31 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 11 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 32 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 49 gole engel olamadı.

DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

BAYERN MÜNİH İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.

BAYERN, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.

MUSLERA'NIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe nedeniyle sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Muslera'nın forma giyememesi durumunda Galatasaray'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 Süper Lig maçında oynamayan Tanguy Ndombele, takımla çalışmalara katılıyor. Fransız orta saha oyuncusu, Almanya'ya götürülen kafilede de yer aldı.

Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek.

Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, bu karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle dev karşılaşmada süre alamayacak.

Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.