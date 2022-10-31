Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?
Galatasaray NEF Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev karşılaşma için geri sayım devam ederken maçın biletlerinin ne zaman çıkacağı ise merak konusu. Okan Buruk, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları derbiyi ve sonrasındaki Medipol Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Siyah-beyazlı takımın başına yeni geçen teknik direktör Şenol Güneş'i tebrik eden Buruk, "Şenol hocaya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim için tabii ki her maç çok önemli ama derbi atmosferi daha farklı oluyor. Kendi sahamızda özellikle son maçta aldığımız cezalar var. Çok fazla tribün ceza aldı. Stadımızı doldurmaya çalışacağız. Taraftar desteği bizim için çok farklı. Bugün burada bile önemli bir şekilde etki ettiler. Seyircimizle geçen hafta oynadığımız yarım saatlik oyun bizim için çok önemliydi. Bu oyunu da devam ettirmek istiyoruz. Derbi ve devamında Başakşehir karşılaşması bizim için çok önemli. Bu karşılaşmalardaki tek hedefimiz kazanmak" diye görüş belirtti.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi saat 20:00'de oynanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletlerinin yarın satışa çıkması bekleniyor.
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