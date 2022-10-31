Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Lee Ji Han kimdir?
Güney Kore'de 29 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlaması esnasında hayatını kaybeden kişilerden birinin ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han olduğu ortaya çıktı. Lee Ji Han kimdir? Lee Ji Han kaç yaşında?
Lee Ji Han, Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybetti.
LEE Jİ HAN KİMDİR?
Lee Ji-han 1998 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında 'Produce 101 Season 2' programına katıldı. 2019 yılında 'Today is a Nam-hyeon-han Day' dizindeki Shin Nam-hyun rolü ile oyunculuğa başladı.
LEE Jİ HAN'IN ÖLÜMÜ
Lee Ji Han'ın ölüm haberini ilk olarak 'Produce 101' dizisindeki rol arkadaşları duyurdu. Han'ın menajerlik şirketi 935 Entertainment'tan yapılan açıklamada Ji Han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki olayda hayatını kaybettiği doğrulandı.
Lee Ji Han'ın cenaze töreni 1 Kasım günü saat 13:30'da gerçekleşecek.
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