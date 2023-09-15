Galatasaray bir genç oyuncuyu daha kadrosuna katıyor
Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Gökdeniz Gürpüz ile de anlaşma sağladığı iddia edildi.
Süper Lig'de flaş transferler yapan Galatasaray, genç oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı takım, Eyüp Aydın'la birlikte Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile de anlaştı.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAYACAK
Galatasaray, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin de bugün açıklanması bekleniyor.
"GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!"
Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık" dedi.
Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Borussia Dortmund U17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- 'Soruşturma izni verildi'
- 'Bu dava mahşere kalmaz'
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Madımak Katliamı davası düştü!