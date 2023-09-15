Galatasaray bir genç oyuncuyu daha kadrosuna katıyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 09:14

Güncelleme: 15.09.2023 - 09:14

Süper Lig'de flaş transferler yapan Galatasaray, genç oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takım, Eyüp Aydın'la birlikte Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile de anlaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAYACAK

Galatasaray, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin de bugün açıklanması bekleniyor.

"GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!"

Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık" dedi.

Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Borussia Dortmund U17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.