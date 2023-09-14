Galatasaray, Eyüp Aydın transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığı iddia edildi. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 19:51
Galatasaray, Eyüp Aydın transferinde mutlu sona yakın
Abone Ol google-news

Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamleye imza atmak üzere.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00'de İstanbul'a gelecek.

ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin Euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin Euro da imza parası alacak.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.  


Player Alanı
eyüp aydın galatasaray transfer

İlgili Haberler

Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti

Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti
Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Son Dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Son Dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

En Çok Okunan Haberler