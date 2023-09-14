Galatasaray, Eyüp Aydın transferinde mutlu sona yakın
Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığı iddia edildi. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamleye imza atmak üzere.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00'de İstanbul'a gelecek.
ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU
Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin Euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin Euro da imza parası alacak.
EYÜP AYDIN KİMDİR?
Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- Canlı yayında muhabiri taciz etti: Gözaltına alındı!