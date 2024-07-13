Galatasaray, Bulgar voleybolcu Martin Atanasov'u renklerine bağladı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Bulgar oyuncu Martin Atanasov'u renklerine bağladı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Bulgar oyuncu Martin Atanasov'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Novosibirsk ekibinde forma giyen 27 yaşındaki smaçör ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.
Atanasov, Türkiye'de Tokat Belediye Plevne (2016-2017) ve Ziraat Bankkart'ta (2020-2023) görev yapmıştı.
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