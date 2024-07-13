Galatasaray, Bulgar voleybolcu Martin Atanasov'u renklerine bağladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Bulgar oyuncu Martin Atanasov'u renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 18:24
Galatasaray, Bulgar voleybolcu Martin Atanasov'u renklerine bağladı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Bulgar oyuncu Martin Atanasov'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Novosibirsk ekibinde forma giyen 27 yaşındaki smaçör ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

Atanasov, Türkiye'de Tokat Belediye Plevne (2016-2017) ve Ziraat Bankkart'ta (2020-2023) görev yapmıştı.


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