Galatasaray - Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde ONVO Büyükçekmece ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:30
Galatasaray - Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray Ekmas, kendi evinde ONVO Büyükçekmece'yi konuk edecek.

GALATASARAY - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.

GALATASARAY - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray Ekmas, ligde oynadığı son maçta Bursaspor deplasmanından 65-81'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

ONVO Büyükçekmece ise kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 mağlup etmişti.


galatasaray haberleri Galatasaray EKMAS haberleri Onvo Büyükçekmece Basketbol haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray deplasmandan avantajla döndü

Galatasaray deplasmandan avantajla döndü
Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!
Kiralık olarak gönderilmişti: Galatasaray'dan Emin Bayram kararı!

Kiralık olarak gönderilmişti: Galatasaray'dan Emin Bayram kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni keşfedilen bitki türüne kentin mitolojik ismi verildi: Adanus

Yeni keşfedilen bitki türüne kentin mitolojik ismi verildi: Adanus
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyordu: Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili konuştu

Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyordu: Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili konuştu
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Fenerbahçe'de genel kurul öncesi kritik görüşme: Eski başkanlar davet edildi

Fenerbahçe'de genel kurul öncesi kritik görüşme: Eski başkanlar davet edildi
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'

Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!