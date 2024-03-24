Galatasaray - Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde ONVO Büyükçekmece ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray Ekmas, kendi evinde ONVO Büyükçekmece'yi konuk edecek.
GALATASARAY - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.
GALATASARAY - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Galatasaray Ekmas, ligde oynadığı son maçta Bursaspor deplasmanından 65-81'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
ONVO Büyükçekmece ise kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 mağlup etmişti.
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