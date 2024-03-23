Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira'nın, menajerine yeni bir takım bulması için talimat verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:37
Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

OLIVEIRA YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Fanatik'te yer alan habere göre, Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası Sergio Oliveira, takım arkadaşlarının araya girmesiyle affedilmişti. Yeni sezon planları arasında yer alamayan futbolcu menajerine talimat verdi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Sergio Oliveira'nın menajerine yeni kulüp bulması için talimat verdiği iddia edildi. Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Oliveira 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.


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