Kiralık olarak gönderilmişti: Galatasaray'dan Emin Bayram kararı!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 23.03.2024 - 11:30

Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram, Belçika'nın takımda başarılı bir sezon geçiriyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılı kulüpte gelecek sezonun stoper rotasyonuna girmeye hazırlanan Emin, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak.

Yönetim, 20 yaşındaki stoperin kontratını hem uzatacak hem de ücretine zam yapacak.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç futbolcunun mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Bu sezon Belçika Ligi'nde 23 maça çıkan Emin Bayram, Westerlo'ya 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.