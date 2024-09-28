Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol Süper Ligi'ne farklı başladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tarsus Spor'u deplasmanda 77-57 mağlup etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol Süper Ligi'ne farklı başladı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.09.2024 - 16:22

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa,

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 23-42

3. Periyot: 42-60


Etiketler: #Galatasaray Çağdaş Faktoring #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #İlkem Yapı Tarsus Spor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler