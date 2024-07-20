Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 09:22
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Brianna Fraser'ı transfer etti. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Brianna Fraser'a 'Hoş geldin' diyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" ifadeleri yer aldı.


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