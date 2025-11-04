Galatasaray Çağdaş Faktoring - Flammes Carolo Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun beşinci haftasında Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını konuk edecek.
GALATASARAY - CAROLO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - CAROLO BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele EuroLeague Women YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Bu sezon grubunda 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 72-61 yendi.
Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Flammes Carolo Basket ise 3. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Fransız ekibiyle oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 62-56 mağlup etti.