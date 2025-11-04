Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Flammes Carolo Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Flammes Carolo Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.11.2025 09:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Flammes Carolo Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague'in 5. haftasında kendi evinde Flammes Carolo Basket ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun beşinci haftasında Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını konuk edecek.

GALATASARAY - CAROLO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - CAROLO BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele EuroLeague Women YouTube kanalından naklen yayımlanacak. 

Bu sezon grubunda 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 72-61 yendi.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Flammes Carolo Basket ise 3. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Fransız ekibiyle oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 62-56 mağlup etti.

İlgili Konular: #galatasaray #euroleague #Sinan Erdem Spor Salonu

İlgili Haberler

Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
35 milyon Euro da hayal... Galatasaray'da tüm planlar altüst oldu!
35 milyon Euro da hayal... Galatasaray'da tüm planlar altüst oldu! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile sezon başında NEOM ilgilenmiş ancak sarı-kırmızılılar, 35 milyon Euro'luk teklifi reddetmiş ve 50 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulunmuştu. Barış Alper Yılmaz'ın mevcut performansı sonrası artık 35 milyon Euro'luk teklifin gelmesinin de düşük ihtimal olduğu iddia edildi.
Galatasaray'dan karaborsa bilet açıklaması: 'Söz konusu suç şebekesi çökertilmiştir'
Galatasaray'dan karaborsa bilet açıklaması: 'Söz konusu suç şebekesi çökertilmiştir' Galatasaray Kulübü, "loca ve kombine bilet satışı" vaadiyle binlerce Euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu.