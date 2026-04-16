Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi belli oldu!

16.04.2026 00:25:00
Casademont Zaragoza, Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde karşılaştığı Basket Landes'ı 69-53 mağlup ederek yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza, Fransa'nın Basket Landes ekibini 69-53 yendi.

Casademont Zaragoza, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma

1. Periyot: 18-19

Devre: 26-35

3. Periyot: 40-62

Arda Güler'in golleri yetmedi: Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İngiltere'de gol sesi çıkmadı: Arsenal kendi evinde yarı final biletini kaptı! Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Sporting ile 0-0 berabere kalarak toplamda 1-0'lık skor ile yarı finale yükselen ekip oldu.
Beşiktaş GAİN - Aliağa Petkimspor maçına erteleme kararı! Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN - Aliağa Petkimspor karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu.