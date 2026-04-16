Arda Güler'in golleri yetmedi: Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam etti. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid ile karşılaştı.

Mücadele 6. dakikada Aleksandar Pavlovic, 38. dakikada Harry Kane, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4. dakikada Michael Olise'nin attığı golle 4-3 Bayern Münih lehine sona erdi. İlk maçı da kazanan Bayern Münih, toplamda 6-4'le yarı finale yükselen taraf oldu.

REAL MADRID 10 KİŞİ KALDI

Real Madrid'in golleri ise 35. saniyede ve 29. dakikada Arda Güler, 42. dakikada ise Kylian Mbappe'den geldi.

İspanyol ekipte Eduardo Camavinga, 86. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA'NIN ENFES GOLLERİ YETMEDİ

Milli futbolcu Arda Güler maçın henüz 35. saniyesinde ve ardından 29. dakikasında attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ

Bayern Münih bu sonucun ardından PSG'nin yarı finaldeki rakibi oldu.