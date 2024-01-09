Galatasaray Çağdaş Faktoring yeni transferi açıkladı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li basketbolcu Teaira McCowan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezon da Galatasaray'da oynayan Teaira McCowan, Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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