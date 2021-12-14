Galatasaraylı Morutan'ın menajeri: Fatih Terim'in onu neden oynatmadığını bilmiyorum

14 Aralık 2021 Salı, 19:00

Sezon başında FCSB'den Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan'ın görüşmelerinde aracılık eden menajer Victor Becali, Rumen futbolcunun forma şansı hakkında konuştu.

Rumen basınında GSP Romania'ya konuşan Victor Becali; Fatih Terim'in Morutan'a güvendiğini söylerken, "Morutan son zamanlarda yedek kalıyor. Fatih Terim'in onu neden oynatmadığını bilmiyorum. Tek bildiğim, Fatih Terim'in onu çok sevdiği ve güvendiği. Bunlar teknik konular" dedi.

Cicaldau'nun Morutan'dan daha çabuk adapte olduğunu dile getiren menajer, "Bir ülkeden diğerine taşındığınızda sizin için zor olur. Morutan için Türkçe zaten zor, İngilizcesi de düşük seviyede. Cicaldau daha çabuk adapte oldu. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor, sebeplerden biri bu olabilir" diye konuştu.

Taraftarın beklentisine rağmen kimsenin Fatih Terim'den onu sahaya sürmesini isteyemeyeceğini söyleyen Victor Becali, "Galatasaray taraftarları, Morutan'ın şans bulamamasına şaşırıyor. Taraftarların onu sahada görmek istediğini biliyorum ancak kimse, Fatih Terim'den sahaya birisini sürmesini isteyemez. Terim, karakteri olan büyük bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.