Galatasaray Adası'nın tahliye kararı onaylandı

14 Aralık 2021 Salı, 21:39

Galatasaray Adası'nın tahliye kararı İstinaf Mahkemesinde onaylandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir konuya dair açıklama yaptı ve "Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Epözdemir, "Galatasaray adasının tahliyesine ilişkin olarak kiracı tarafindan mahkeme kararı 12/04/2021 tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın başkanımiz ve yönetim kurulumuzla birlikte ada davası ve hukuki süreçlerine iliskin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup, bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada, bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 02.12.2021 tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan red kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır." dedi.