Galatasaray, çalışmalarını Antalya kampında sürdürdü

Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:15
Galatasaray, çalışmalarını Antalya kampında sürdürdü
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Galatasaray'ın Antalya'da kamp yaptıkları hotelin sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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