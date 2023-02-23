Galatasaray, çalışmalarını Antalya kampında sürdürdü

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:15

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 15:15

Galatasaray'ın Antalya'da kamp yaptıkları hotelin sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.