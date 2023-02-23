Galatasaray, çalışmalarını Antalya kampında sürdürdü
Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'ın Antalya'da kamp yaptıkları hotelin sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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