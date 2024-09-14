Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Emre Kargın oldu.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:21

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Rams Park'ta bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

VAR'DA EMRE KARGIN OLACAK

Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadelenin VAR hakemi Emre Kargın oldu. Mücadelede orta hakem olarak ise Arda Kardeşler düdük çalacak.


Etiketler: #galatasaray #çaykur rizespor #var hakemi

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