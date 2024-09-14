Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Emre Kargın oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Rams Park'ta bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.
VAR'DA EMRE KARGIN OLACAK
Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadelenin VAR hakemi Emre Kargın oldu. Mücadelede orta hakem olarak ise Arda Kardeşler düdük çalacak.
Etiketler: #galatasaray #çaykur rizespor #var hakemi
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