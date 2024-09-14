Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor: Osimhen forma giyecek mi?

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçta yeni transfer Victor Osimhen'in forma giyeceği iddia edildi.

Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor: Osimhen forma giyecek mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:47

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray, milli takım arasında Victor Osimhen, İsmail Jakobs ve Roland Sallai'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın son antrenmanına yeni transferler Jakobs ve Osimhen katıldı. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Hakim Ziyech antrenmanda yer almadı. 

NTV Spor'un haberine göre sarı kırmızılıların, Çaykur Rizespor maçında Victor Osimhen'in oynaması bekleniyor. 

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: 

Muslera - Jelert - Nelsson - Davinson - Berkan - Torreira - Gabriel Sara - Yunus Akgün - Mertens - Barış Alper - Victor Osimhen 


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #çaykur rizespor

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