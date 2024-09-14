Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor: Osimhen forma giyecek mi?
Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçta yeni transfer Victor Osimhen'in forma giyeceği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile RAMS Park'ta karşılaşacak.
Galatasaray, milli takım arasında Victor Osimhen, İsmail Jakobs ve Roland Sallai'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın son antrenmanına yeni transferler Jakobs ve Osimhen katıldı. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Hakim Ziyech antrenmanda yer almadı.
NTV Spor'un haberine göre sarı kırmızılıların, Çaykur Rizespor maçında Victor Osimhen'in oynaması bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
Muslera - Jelert - Nelsson - Davinson - Berkan - Torreira - Gabriel Sara - Yunus Akgün - Mertens - Barış Alper - Victor Osimhen
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #çaykur rizespor
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması