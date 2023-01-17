Galatasaray, çeyrek finalde! Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 22:43

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 22:43

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Victor Nelsson

Alanyaspor'da oyuna 60. dakikada dahil olan Ivan Cavaleiro, 67. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.