Konyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Stanojevic, ilk antrenmanına çıktı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 21:42

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 21:42

Arabam.com Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı kulüpte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada ilk kez yeni takımının başında yer alırken, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Konyaspor'da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Gayretli ve sıkı çalışan bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Stanojevic, "Benim için yeni bir sayfa. Bana yeni şanslar ve fırsatlar getirecek, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum. Taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar yaşadık. Taraftarların beklentisi ve heyecanı bize ayrıca bir umut, gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonu konusunda çok memnunum." diye konuştu.