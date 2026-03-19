Galatasaray'da 2 sakatlık: Victor Osimhen ve Noa Lang oyuna devam edemedi!

19.03.2026 00:13:00
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen yerine oyuna giren Noa Lang da sakatlanarak 80. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlandı.

Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe aldı ve tedavi gördü.

İlk yarı boyunca oyunun durduğu dakikalarda tedavi gören Osimhen, ikinci yarıda ise sahaya çıkmadı.

Galatasaray'da Osimhen yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

BİR SAKATLIK DAHA 

Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Noa Lang, reklam panolarına çarpmasının ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yine penaltı çıkardı! Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olduğu maçta ilk yarının son bölümündeki penaltıda Uğurcan Çakır, Salah'ın vuruşunda gole izin vermedi.
Marciniak'ın düdük çalması bekleniyordu... Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişti! Liverpool - Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.
Liverpool engelini aşamadı... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Liverpool 4-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. Liverpool çeyrek finalde PSG'nin rakibi oldu.