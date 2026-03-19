Galatasaray'da 2 sakatlık: Victor Osimhen ve Noa Lang oyuna devam edemedi!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlandı.
Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe aldı ve tedavi gördü.
İlk yarı boyunca oyunun durduğu dakikalarda tedavi gören Osimhen, ikinci yarıda ise sahaya çıkmadı.
Galatasaray'da Osimhen yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.
BİR SAKATLIK DAHA
Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
Noa Lang, reklam panolarına çarpmasının ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.