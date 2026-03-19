Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yine penaltı çıkardı!

19.03.2026 00:03:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olduğu maçta ilk yarının son bölümündeki penaltıda Uğurcan Çakır, Salah'ın vuruşunda gole izin vermedi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarının uzatma bölümünde Jakobs'un Szoboszlai'ye yaptığı hareket sonrası Liverpool penaltı kazandı. 

Penaltıda topun başına Mohamed Salah geçti. Mısırlı yıldız iki yıl sonra penaltı kaçırdı. Uğurcan Çakır ayaklarıyla topu çıkardı. 

İlk yarının son anlarında artan baskıda bu kez kalesinde üst üste tehdit gören milli kaleci net 2 vuruşu birden engellemeyi başardı. 

MONACO MAÇINDA DA KURTARMIŞTI

Uğurcan, Devler Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı. 

Milli file bekçisi, Liverpool maçının ilk yarısını 6 kurtarışla tamamladı.

İlgili Haberler

Fatih Tekke'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Eksiklerimiz var ama...' Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Marciniak'ın düdük çalması bekleniyordu... Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişti! Liverpool - Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.
Liverpool engelini aşamadı... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Liverpool 4-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. Liverpool çeyrek finalde PSG'nin rakibi oldu.