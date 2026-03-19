Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yine penaltı çıkardı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarının uzatma bölümünde Jakobs'un Szoboszlai'ye yaptığı hareket sonrası Liverpool penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına Mohamed Salah geçti. Mısırlı yıldız iki yıl sonra penaltı kaçırdı. Uğurcan Çakır ayaklarıyla topu çıkardı.
İlk yarının son anlarında artan baskıda bu kez kalesinde üst üste tehdit gören milli kaleci net 2 vuruşu birden engellemeyi başardı.
MONACO MAÇINDA DA KURTARMIŞTI
Uğurcan, Devler Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı.
Milli file bekçisi, Liverpool maçının ilk yarısını 6 kurtarışla tamamladı.