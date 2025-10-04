Galatasaray'da 3 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinde sarı kırmızılılar 3 yıl sonra sahasında kırmızı kart gördü.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaraylı Davinson Sanchez, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aranın ardından sahasında lig maçını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Galatasaray, Rams Park'ta son olarak 23 Ekim 2022'de Alanyaspor karşılaşmasında iki kırmızı kart görmüştü. O mücadelede Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.