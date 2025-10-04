Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da 3 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'da 3 yıl sonra bir ilk!

4.10.2025 21:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da 3 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray, Süper Lig'de 3 yıl sonra Rams Park'ta kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan GalatasarayBeşiktaş derbisinde sarı kırmızılılar 3 yıl sonra sahasında kırmızı kart gördü. 

Rams Park'ta oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaraylı Davinson Sanchez, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aranın ardından sahasında lig maçını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. 

Galatasaray, Rams Park'ta son olarak 23 Ekim 2022'de Alanyaspor karşılaşmasında iki kırmızı kart görmüştü. O mücadelede Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #kırmızı kart

İlgili Haberler

Derbide flaş sakatlık: Galatasaraylı yıldız karşılaşmaya devam edemedi!
Derbide flaş sakatlık: Galatasaraylı yıldız karşılaşmaya devam edemedi! Galatasaray'da Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Okan Buruk kararı!
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirme yapılacağı iddia edildi.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu! Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev alacak VAR hakemi açıklandı.