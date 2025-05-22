Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da 6 ay sonra Mauro Icardi sevinci!

Galatasaray'da 6 ay sonra Mauro Icardi sevinci!

22.05.2025 09:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da 6 ay sonra Mauro Icardi sevinci!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, 6 ay aranın ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde bireysel antrenman yaptı.

Trendyol süper Lig'de şampiyonluğunu 36. haftada ilan eden Galatasaray'da, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı hazırlıkları başladı.

Sarı kırmızılılarda dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, bugün saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ICARDI DÖNDÜ 

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ilk kez sahaya indi.

Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.

Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi yeni sezondan itibaren formasını yeniden giyebilecek.

İlgili Konular: #galatasaray #antrenman #Icardi

İlgili Haberler

Mauro Icardi'den Fernando Muslera'ya mesaj: 'Bir yıl daha'
Mauro Icardi'den Fernando Muslera'ya mesaj: 'Bir yıl daha' Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sosyal medya paylaşımına yazdığı mesaj dikkat çekti.
Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor!
Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Kayserispor maçında tribünden destek verecek.
Galatasaray'da Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması!
Galatasaray'da Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması! Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Arjantinli oyuncu Mauro Icardi görüşlerini aktardı.