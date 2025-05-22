Galatasaray'da 6 ay sonra Mauro Icardi sevinci!

Trendyol süper Lig'de şampiyonluğunu 36. haftada ilan eden Galatasaray'da, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı hazırlıkları başladı.
Sarı kırmızılılarda dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, bugün saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
ICARDI DÖNDÜ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ilk kez sahaya indi.
Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.
Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi yeni sezondan itibaren formasını yeniden giyebilecek.