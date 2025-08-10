Arjantinli sunucudan Mauro Icardi röportajında flaş Galatasaray gafı!

Arjantinli televizyon programcısı Marley, vatandaşı Mauro Icardi ile röportaj yaptı. Arjantin ve Türkiye'de yüz binlerce kişinin izlediği röportajda çarpıcı bir gaf yapıldı.

Televizyon programcısı Marley'in Galatasaray'la ilgili yaptığı gaf, futbolseverlerin dikkatinden kaçmazken, ünlü isme büyük tepki gösterildi.

MARLEY'DEN GALATASARAY GAFI

NTV Spor'da yer alan habere göre; Marley, Mauro Icardi ile yaptığı röportajda Galatasaray'ın 25 yıllık kulüp olduğunu ve 5 şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Gelen tepkilerin ardından Arjantinli programcı söz konusu hatayı düzeltti.