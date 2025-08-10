Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.08.2025 10:57:00
Arjantinli sunucudan Mauro Icardi röportajında flaş Galatasaray gafı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı olan televizyon programcısı Marley'e röportaj verdi. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen röportaj sırasında Marley büyük bir gafa imza attı.

Arjantinli televizyon programcısı Marley, vatandaşı Mauro Icardi ile röportaj yaptı. Arjantin ve Türkiye'de yüz binlerce kişinin izlediği röportajda çarpıcı bir gaf yapıldı.

Televizyon programcısı Marley'in Galatasaray'la ilgili yaptığı gaf, futbolseverlerin dikkatinden kaçmazken, ünlü isme büyük tepki gösterildi.

MARLEY'DEN GALATASARAY GAFI

NTV Spor'da yer alan habere göre; Marley, Mauro Icardi ile yaptığı röportajda Galatasaray'ın 25 yıllık kulüp olduğunu ve 5 şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Gelen tepkilerin ardından Arjantinli programcı söz konusu hatayı düzeltti.

