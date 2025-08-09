Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Galatasaray ile anılmıştı: Enzo Millot'un yeni takımı belli oldu!

9.08.2025 22:30:00
Stuttgart forması giyen Fransız orta saha Enzo Millot, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

Transfer döneminin başından beri hangi takıma gideceği merak konusu olan isimlerden Enzo Millot'un yeni adresi belli oldu.

Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot, resmen Al Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan temsilcisi, 23 yaşındaki futbolcunun imzayı attığını duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, Millot'un sözleşme süresi veya bonservis bedeliyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

 Alman basınında yer alan bilgilere göre Millot'un sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi Suudi Arabistan kulüpleri için geçerli değil. Bu nedenle Stuttgart, bu transferden en az 28 milyon euro gelir elde edecek.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ 

Galatasaray, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılıp futbolu bırakan Dries Mertens'in yerini doldurmak için Fransız futbolcu Enzo Millot'la birçok kez temas kurmuştu. Transfer yüksek maliyet sebebiyle son aşamaya gelmemişti.

STUTTGART KARİYERİ

Monaco altyapısından yetişen ve 2021 yazında 2021 yılında AS Monaco'dan 1,75 milyon euroya transfer edilen Millot, Stuttgart formasıyla çıktığı 113 maçta 22 gol atarken 21 de asist kaydetti.

