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Galatasaray'da ayrılık kapıda: Lemina'nın yeni takımı belli oluyor!

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Lemina'nın yeni takımı belli oluyor!

20.06.2025 11:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da ayrılık kapıda: Lemina'nın yeni takımı belli oluyor!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın Al-Shabab ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılılara erken veda edebilir.

Suudi Arabistan basınındaki Mario Lemina haberi gündeme bomba gibi düşerken, Gabonlu orta saha ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Arriyadiyah'ın geçtiği habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla el sıkıştı.

Haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, 1001 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.


İlgili Konular: #galatasaray #Mario Lemina #Al Shabab

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