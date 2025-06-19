Ter Stegen'in tavrı sonrası Galatasaray masadan kalktı: Kaleci transferinde yeni rota!

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Galatasaray'da kaleci arayışları sürerken, sarı-kırmızılılar bir süredir Andre ter Stegen'le temas halindeydi.

TER STEGEN'İN İSTEKLERİ BIKTIRDI

Barcelona'dan ayrılması beklenen ve yıllık 12 milyon Euro maaş alan Ter Stegen'in, Sabah'ın haberine göre Galatasaray'dan talep ettiği rakamı sürekli artırması nedeniyle sarı-kırmızılılar bu transferi rafa kaldırdı.

PETROVIC YENİDEN LİSTE BAŞI

Pazarlık masasından kalkan Galatasaray, Ter Stegen'in alternatifi olarak belirlediği Djordje Petrovic'i yeniden ilk sırasına yazdı.

Djordje Petrovic

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Galatasaray, Petrovic için daha önce Chelsea'ye sunduğu 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif, İngiliz ekibi tarafından reddedilmişti.

GALATASARAY'DAN PETROVIC TEKLİFİNE REVİZE

Galatasaray'ın, Petrovic'in satın alma opsiyonunu 17 milyon Euro'ya çıkarıp Chelsea'nin kapısını bir kez daha çalacağı haber detayında yer aldı.