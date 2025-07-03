Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray U19 Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yaklaşık üç buçuk yıldır Galatasaray U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Hakan Balta, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Hakan Balta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu" ifadelerine yer verdi.