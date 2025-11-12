Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi polemiği: 'Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 15:52:00
Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu üyelerinden Turcan Bolayır, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin performansını eleştirdi. Bunun üzerine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tuncay Bolayır'ın sözlerine tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin eleştirildiği anlarda tartışma yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyelerinden Turcan Bolayır, "Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus'un yerine oynayan maalesef, isim vermeyeyim. Bunun takıma girmesiyle Victor Osimhen'in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım" dedi.

"BARIŞ ALPER'E TALİP ÇIKARSA..."

Sözlerine devam eden Turcan Bolayır, "Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim" diye konuştu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolculara yönelik eleştiriler sonrası, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar" dedi.

"KÜFÜR MÜ EDİYORUM?"

Başkan Özbek'in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır, "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" diye konuştu.

Turcan Bolayır daha sonra, "Ocak transferinde 3 yabancı futbolcu transfer hakkımız var. Bu 3 transferi yapmak mecburiyetindeyiz çünkü elimizde bulunan 2 futbolcudan hayır yok. Koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Futbolcu askerdir, koşacaksın fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynamazsın" dedi.

