Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyonluk golcü!

7.12.2025 11:24:00
Mauro Icardi'nin performansından memnun olmayan ve yedek forvet transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Milan forması giyen Santiago Gimenez'i gündemine aldığı iddia edildi.

Mauro Icardi'nin beklenen seviyeye bir türlü gelememesi ve Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle yedek forvet transferi hedefleyen Galatasaray'ın radarına giren isim ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN HEDEFİ SANTIAGO GIMENEZ

Menajer George Gardi'nin hakim olduğu İtalyan pazarına yönelen Galatasaray, Milan'ın yıldızı Santiago Gimenez'e kanca attı. 

Sabah'a göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcüyü ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

MILAN 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Milan'ın geçen sezonun devre arasında 30.2 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Santiago Gimenez beklentilerin altında kalmıştı. Haberde sarı-kırmızılıların, Meksikalı yıldızın durumunu sorduğu ifade edildi.

GELECEK HAFTA SAHALARA DÖNÜYOR

An itibarıyla ayak bileğinden sakatlığı bulunan Santiago Gimenez'in gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor.

SANTIAGO GIMENEZ'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon lig ve kupada toplam 11 maça çıkıp 768 dakika süre alan Santiago Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

