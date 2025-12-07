Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

7.12.2025 09:24:00
Galatasaray MCT Technic'in takım otobüsüne Bursa'da taşlı saldırı yapıldı. Sarı kırmızılılardan resmi açıklama geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor'a konuk oldu. Maçın ardından sarı kırmızılıların takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

 

