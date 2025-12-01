Galatasaray'dan Yasin Kol'a büyük tepki: 'Birileri tarafından kollanıyor'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Öztürk, hakem Yasin Kol'a büyük tepki gösterdi.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolu için bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz."

"YASİN KOL KOLLANIYOR"

"Kazımcan'ın gözüne gelen bir çakmak var! Bir santim aşağıya gelse gözünü kaybedecek! Emniyetin, o kişiyi bulup, 6222'den gerekli cezayı vermesini bekliyoruz."

"Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!"

"BU MA ÇLA ÖDÜLLEND İRİLDİ!"

"Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi! Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti! Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi! Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz! Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın! Galatasaray, her türlü adatletsizliğin karşısında! Kazansak da söyleyecektik bunları!"

"Federasyon ya buna önlem alacak ya da bu tip röportajlar devam edecek!"

"GEREKL İ A ÇIKLAMAYI YAPTIM"

-"Galatasaray hamle yapacak mı?"

Metin Öztürk: "Galatasaray adına gerekli açıklamayı yaptım."