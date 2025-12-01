Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'Futbol her yerde ayakta oynanır'

Fenerbahçe'de Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakiplerine göndermede bulunan Ali Gürbüz, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş" dedi.

"FUTBOL DÜNYADA HER YERDE AYAKTA OYNANIR"

Açıklamalarına devam eden Ali Gürbüz, "Önemli bir tespitimiz var; futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Bizim oyuncularımızı tebrik ederim. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son ana kadar sürdürdükleri için..." ifadelerini kullandı.